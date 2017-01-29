باييه لاعب وست هام يقترب من الانتقال لمرسيليا

باريس - رويترز | Sunday, 29 January 2017 - 15:13 pm

قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية في عددها اليوم الأحد إن المهاجم الفرنسي ديميتري باييه لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي سينضم إلى أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.





وأضافت الصحيفة أن باييه الذي ترك مرسيليا في 2015 للانضمام إلى النادي الإنجليزي سيخضع لفحص طبي قبل توقيع العقد مع النادي الفرنسي في وقت لاحق من اليوم الأحد.





وأكدت الصحيفة أن الطرفين وافقا على مبلغ الانتقال وهو 30 مليون يورو (32.08 مليون دولار).





ولم يؤكد مرسيليا أو وست هام ما جاء في تقرير الصحيفة الفرنسية.