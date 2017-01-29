برشلونة يفلت من كمين بيتيس في الدوري الإسباني

مدريد - د ب أ | Sunday, 29 January 2017 - 15:59 pm

أفلت فريق برشلونة من هزيمة محققة أمام مضيفه ريال بيتيس وتعادل معه 1 1/ اليوم الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.





وتقدم بيتيس بهدف عن طريق الكسندر اليجريا مورينو في الدقيقة 75 ولكن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة.





واهدر برشلونة فرصة الصعود مؤقتا لصدارة الدوري الإسباني وحصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني متساويا في رصيد النقاط مع اشبيلية صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر.





ويلتقي ريال مدريد في وقت لاحق اليوم مع ضيفه ريال سوسييداد فيما يخرج اشبيلية لمواجهة اسبانيول.