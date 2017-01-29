الخليج يكمل عقد أجانبه بـ "دياكيتي"

سيهات - الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 20:13 pm

اتفقت إدارة نادي الخليج مع اللاعب الموريتاني إسماعيل دياكيتي، ونادي مستقبل المرسى التونسي لانضمام المهاجم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وسبق لدياكيتي (25 عاماً) اللعب في السعودية في صفوف الفيحاء الموسم الماضي، وأكمل النصف الآخر من الموسم في النهضة.



جاء ذلك عبر حساب النادي في موقع التواصل الإجتماعي"تويتر" قائلاً توصلت إدارة نادي الخليج إلى إتفاق مع اسماعيل جياتيكي وإدارة ناديه مستقبل المرسى التونسي لدعم الدانة كمحترف رابع، والتفاصيل لاحقاً.