أنجوس يبدأ استعدادته لمواجهة الهلال

الخبر - الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 20:15 pm

أعلنت مساء اليوم الأحد إداراة نادي القادسية عن توقيعها عقداً احترافياً مع اللاعب فواز فلاته، بعقد يمتد لموسمين، يبدأ من الموسم القادم، ذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة.



وقد تكفل في الصفقة معدي الهاجري رئيس نادي القادسية، هذا وقد ثمن أعضاء مجلس الإدارة ومحبين النادي هذه المبادرة الغير مستغربة على رئيس النادي لخدمة ناديه ودعمه.



على الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول تدريباته استعداداً لواجهته المقبلة، والتي سيقابل فيها فريق الهلال، ضمن مباريات دور الـ17 من دوري جميل السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.