الخثعمي يقود الكاراتيه السعودية الى برونزية العالم

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 20:59 pm

سجلت الكاراتيه السعودية إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازاتها الدولية من خلال اللاعب فهد الخثعمي الذي انتزع الميدالية البرونزية تحت وإن 67 في القتال في ختام الدوري العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس وسط مشاركة 78 دولة و1243 لاعبا حاز بعضهم على بطولات عالمية ويحملون التصنيف الأفضل، وجاء طريق الخثعمي بالفوز على بطل اليونان في دور ال128 بالترحيح 6 - صفر ثم على بطل المانيا بالترحيح ايضا 5 - صفر في دور ال 62 وبطل روسيا في دور ال32 بنتيجة 3-صفر وتفوق على بطل تركيا في دور ال16 بنتيجة 3-4 وكسب بطل البرازيل في دور الثمانية 1-4 قبل أن يخسر في دور الأربعة من بطل فنزويلا 1-3.



واعتبر الاتحاد السعودي هذه المشاركة بمثابة الإعداد لدورة التضامن الإسلامي في العاصمة الأذربيجانية باكو واستحقاقات دولية أخرى.

عن هذه الميدالية العالمية يقول رئيس البعثة سعود الرومي: "مثل هذه الإنجازات لاتستغرب على اتحاد الكاراتيه وكانت الأعين على الذهب والمركز الأول ولكن وجود الاختبارات لدى بعض العناصر والإصابات لدى أكثر من لاعب له سجل حافل بالإنجازات العالمية جعلنا نكتفي بهذه بالبرونزية التي تحققت أمام أبطال عالميين لهم تاريخ حافل بالذهب، ونحن نعتبر هذه البطولة بمثابة تحضير مثالي للدور الإسلامية وقد حرصنا على تواجد أكثر من اسم على الرغم من الإصابات التي يعانون منها، حتى يعيشوا أجواء المنافسة عن قرب ويشاهدون أبطال عالميين".



واضاف: "أمر مميز أن تحتل المركز الثالث على مستوى العالم، كثير من الدول لديها أبطال وإمكانات عالية وتحضيرات كبيرة لم تصل إلى هذه المرتبة، وهذا يؤكد أن عمل اتحاد الكاراتيه يسير بشكل مميز ويدعو إلى التفاؤل والارتياح بأن يحقق مستقبلا بطولات كبيرة كماهي عادته في البطولات العالمية، ونشكر رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد على دعمه لاتحاد الكاراتيه وجميع الاتحادات الرياضية وكذلك اللجنة الأولمبية السعودية التي تحرص على توفير سبل النجاح ورئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور ابراهيم القناص الذي يقف باستمرار خلف جميع منتخبات ولاعبي الكاراتيه في جميع المشاركات وجود نجوم مميزين يجعلنا نحمل طموحات كبيرة تمكنا من رفع العلم السعودي عاليا في مختلف الميادين الرياضية".