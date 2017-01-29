فيصل بن تركي: السهلاوي قدم مصلحة النصر على نفسه

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 21:38 pm

اجتمع الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر مساء اليوم الأحد مع لاعبي فريقه قبل بداية التدريبات، حيث طالب الرئيس النصراوي تجاهل ما حدث من أمور إدارية وفنية حصلت للفريق مؤخراً، مطالباً اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة وتقديم كل مالديهم ومضاعفة الجهد، مؤكداً في الوقت نفسه، ثقته الكبيرة باللاعبين لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير النصراوية، مشيداً بالمهاجم محمد السهلاوي على شجاعته وتحمله المسؤلية في مباراة القادسية الماضية، بعد أن قدم مصلحة الفريق النصراوي على مصلحته الشخصية، بعد مشاركته كحارس للمرمى بعد إصابة زميلة حسين شيعان في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.