يونايتد يفوز على ويجان ويتأهل لدور الـ16 بكأس الاتحاد الإنجليزي

لندن - (د ب أ) | Sunday, 29 January 2017 - 21:37 pm

اكتسح مانشستر يونايتد نظيره ويجان 4 / 0 خلال المباراة، التي جمعتهما اليوم الأحد في دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليصعد لدور الستة عشر من البطولة.



وسجل أهداف مانشستر في هذه المباراة مروان فلايني وكريس سمولينج وهنريك مخيتريان وباستيان شفاينشتايجر في الدقائق 44 و57 و74 و81 على الترتيب.



وصعد فريق فولهام هو الآخر إلى دور الستة عشر بتغلبه على هال سيتي 4 / 1.



وسجل أهداف فولهام كل من سوني ألوكو في الدقيقة 17 وكريس مارتين في الدقيقة 54 ورينان سيسيجنون في الدقيقة 66 وستيفان يوهانسن في الدقيقة 78، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لهال سيتي إيفاندرو جويبل في الدقيقة 49.



وأضاع أبيل ماتياس إيرنانديز، لاعب هال سيتي، ركلة جزاء في الدقيقة 87.