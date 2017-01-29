رسمياً.. الفرنسي كارتيرون يخلف زوران في النصر

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 20:57 pm

اتفقت إدارة نادي النصر اليوم الأحد مع المدرب الفرنسي باتريك كارتيرون، لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، خلفاً للمستقيل الكرواتي زوران ماميتش، وبدأ المدرب الجديد لنادي النصر مشواره التدريبي عام ٢٠٠٧ بعد اعتزاله كرة القدم ودرب فريق كان الفرنسي إلى عام ٢٠٠٩، قبل أن ينتقل إلى نادي ديجون من عام ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢، لينتقل بعدها لمدة موسم مدرباً لمنتخب مالي، ومنها إلى محطة أخرى مع نادي تي بي مازيمبي من عام ٢٠١٢ الى ٢٠١٦ والتي انتقل فيها لنادي وادي دجلة المصري والذي كان آخر محطاته.



وسيصل مدرب النصر الجديد يوم الأربعاء المقبل لقيادة الفريق النصراوي بشكل رسمي.