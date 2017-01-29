دياز يعتمد على إدواردو أمام القادسية

الرياض - الرياضية | Sunday, 29 January 2017 - 22:00 pm

سيضع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الهلالي، البرازيلي كارلوس إدواردو في حساباته في المواجهة المقبلة أمام القادسية يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري جميل السعودي للمحترفين، وذلك بعد انتهاء العقوبة الانضباطية التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية والتي كانت لمدة 5 مباريات.



وعلى الصعيد الميداني، عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليوم الأحد تدريباته بعد تغلّبه مساء أمس على الاتفاق، حيث أجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في اللقاء مراناً استرجاعيًا، في الوقت الذي أدى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب اللياقية والفنية، حيث طبّق الجهاز الفني عددًا من التدريبات اللياقية والفنية، قبل أن يفرض الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني تدريبات فنية منوّعة، اختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.