اتفاقية بين “مركز الملك سلمان للإعاقة” و“المجموعة السعودية”

الرياض ـ الرياضية | Monday, 30 January 2017 - 00:00 am

وقع الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والأميـر بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان رئيس مجلس المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى مواجهة أسباب الإعاقة والتقليل من آثارها السلبية على الأفراد والمجتمع وتوعيتهم وتثقيفهم إعلامياً.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان، أن الإعلام شريك أساسي في نجاح العمل الخيري الذي يقدمه المركز، منوهاً بأهمية تبني قضية الإعاقة على المستوى الإعلامي وذلك بعقد شراكة حقيقية مع مختلف الوسائل الإعلامية التي تساهم في التعريف بالقضية لإيصال رسالة المركز.

وقال الأمير سلطان بن سلمان عقب توقيعه الاتفاقية في مقر المركز في حي السفارات في الرياض أمس: "للإعلام دور في المساهمة في نشر قضايا وحقوق المعاقين باستخدام وسائل متعددة يبرز في مقدمتها تقديم المعلومات الصحيحة عن قضايا المعاقين، والحديث عن النماذج الناجحة منهم من الجنسين، وتغطية الأنشطة والفعاليات المتعلقة بهم بطريقة تستخدم الأساليب والمهارات الإعلامية التي تلفت انتباه المتلقين إلى حقوق هذه الشريحة الهامة في المجتمع، منوهاً بأهمية أن يمتلك الإعلام رؤية مستقبلية قادرة على التفاعل بإيجابية مع قضايا المعاقين".

وأشار إلى أن على الإعلام والقائمين عليه واجباً في جذب اهتمام المسؤولين وذوي العلاقة وصناع القرار إلى واجبهم نحو رعاية المعاقين، والاهتمام بهم، ودمجهم في المجتمع كواجب إنساني وأخلاقي، يستند إلى مشروعية حق المعاقين في فرص متكافئة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة في العيش بكرامة وحرية على قدم المساواة مع الآخرين، مشيداً بالدور الفاعل لمطبوعات الشركة السعودية للأبحاث في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوعية المجتمع بدور هذه الفئة في بناء الوطن.

وأكد أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تتويجاً لسنوات من الشراكة الفاعلة والمثمرة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وشركائه في عدة برامج تستهدف فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام لتمكينهم من الاندماج في المجتمع بالشكل الذي يليق بهم كشريحة يعول عليها الكثير في رؤية 2030.

من جانبه، قال الأميـر بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان: "إن توقيع الاتفاقية يأتي استمراراً للتعاون المثمر مع المجموعة كعضو مؤسس للمركز وشريك داعم لإستراتيجية المركز الإعلامية التوعوية، بالمواد الإعلانية والصحفية في إصدارات المجموعة والتي تعتبر دعماً معنوياً وأدبياً يساهم في تحقيق أهداف ورسالة المركز".

وأضاف الأميـر بدر بن عبد الله: "المجموعة ستقدم من خلال الاتفاقية دعماً للمركز لمدة خمس سنوات بمقدار مليوني ريال سنوياً على شكل مساحات إعلانية وتحريرية"، منوهاً بأن الإعلام يستطيع أن يخصص مساحات أوسع في برامجه لتناول حقوق المعاقين، والدفع باتجاه التأثير في الرأي العام من أجل إعمال حقوق المعاقين الجسدية والنفسية والعقلية، ورعايتهم وتوفير فرص التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وحماية المعاق من أشكال المعاملة التي تنطوي على تميز بحقه.

وكان الأمير سلطان بن سلمان وقع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كل من: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكليات الشرق العربي.

وشملت الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الخمس، مذكرة تعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بشأن الشراكة الإستراتيجية بين المدينة والمركز، ضمن الشراكة التكاملية بينهما للتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بدعم الأبحاث في مجال الإعاقة، وبث الوعي المجتمعي بها، والتوعية بسبل الوقاية منها، وطرق تأهيل ورعاية المعاقين، وتبادل المشورة، وإعداد الدراسات والأبحاث المشتركة المتخصصة في مجالات الأبحاث، بما يملكانه من خبرات علمية وعملية وفنية وقدرة بحثية متخصصة في مجال الإعاقة.