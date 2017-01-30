السبت.. سباق سبارتن العالمي ينطلق في جدة

جدة ـ واس | Monday, 30 January 2017 - 00:00 am

تنظم الهيئة العامة للرياضة السبت المقبل بمحافظة جدة فعاليات سباق "سبارتن العالمي"، الذي يقام للمرة الثانية في السعودية بهدف تفعيل الرياضة المجتمعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويعد سباق "سبارتن" الذي يجري الإعداد لإقامته في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أحد أشهر سباقات التحمل وأكثرها تحدياً على مستوى العالم.

ويأتي السباق على فئتين، سباق "سبرينت للرجال"، الذي تتخلله أكثر من 20 عقبة بمسافة تزيد على 5 كيلو مترات تتطلب من المشاركين الجري والزحف والقفز والقوة لاجتيازها، وسباق "سبارتن للأطفال" المخصص للفئة العمرية بين التاسعة والخامسة عشرة والذي يمتد لمسافة كيلو متر واحد تتخلله بعض العقبات تشجيعاً للأطفال على الركض والقفز وغيرهما من المهارات.

ومن المقرر أن يبدأ السباق عند التاسعة من صباح يوم السبت المقبل بسباق "سبرينت للمحترفين"، يليه سباق "سبرينت للرجال" الصباحي في التاسعة والربع، ثم سباق "سبارتن للأطفال" في تمام العاشرة، وتبلغ جائزة صاحب المركز الأول في سباق "سبرينت للمحترفين والرجال" 11 ألفاً و250 ريالاً (3000 دولار)، و7 آلاف و500 ريال (2000 دولار) لصاحب المركز الثاني، و3 آلاف و750 ريالاً (1000 دولار) لصاحب المركز الثالث.

وكانت الرياض قد شهدت منتصف ديسمبر الماضي سباق "سبارتن" للمرة الأولى والذي شارك فيه 1174 متسابقاً، من ضمنهم ما يقارب 100 طفل، وأحرز النرويجي هلفارد بورشايم المركز الأول في السباق، وحل أحمد أزيبي ثانياً، وفهد السهلي في المركز الثالث.

ويعد سباق "سبارتن" إحدى الفعاليات التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة تحقيقاً لتوجهها الجديد نحو نشر ثقافة الرياضة وممارستها مجتمعياً، وهو الهدف الذي أعلنت أنها ستحققه وفقاً لرؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة من 13 % إلى 20 % بحلول عام 2020م وإلى 40 % بحلول عام 2030م.