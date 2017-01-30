230 متنافساً في ماراثون دراجات وطائرات

جدة ـ واس | Monday, 30 January 2017 - 00:00 am

نظمت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية، ضمن مبادرة "صديق الوقاية" بمشاركة 230 دراجاً من 22 جنسية، وذلك بالتعاون مع فريق "دراج جدة". وأوضح المقدم ناصر الزهراني مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية المشرف على تنفيذ مبادرة "صديق الوقاية" أن "ماراثون الدراجات الهوائية" يهدف إلى إيجاد القدوة ومنح الشباب فرصة الإسهام في صناعة التوعية عن طريق العمل التطوعي وممارسة الألعاب الرياضية والهوايات، إضافة إلى المشاركة الجماعية في تعزيز الجانب التوعوي لوقاية المجتمع من مخاطر المخدرات والحد من انتشارها.

وتضمنت الفعالية معرضاً توعوياً بأضرار المخدرات، كما احتوت أركانه على لوحات توعوية وإرشادية بالعلامات الدالة على المتعاطين، وكيفية التعامل معهم ومساعدتهم في التخلص من هذا الداء، إلى جانب استعراض مواد مخدرة حية ووسائل تهريب ضبطها رجال الأمن لإبراز دور وجهود الدولة في مكافحة السموم.