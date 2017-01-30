اختتام منافسات الصيد بالصقور

(واس) | Monday, 30 January 2017 - 00:00 am

اختتمت أمس منافسات الصيد بالصقور التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان "وادينا تراث وأصالة" بمحافظة وادي الدواسر، واستمرت لمدة يومين شملت فئة الأحرار، والشاهين، وشارك فيها 80 صقاراً من داخل المحافظة وخارجها.

وأوضح خالد الرديني بن قويد المشرف على المسابقة، أن المنافسات شهدت حضوراً جماهيراً لافتاً من عشاق تلك الرياضة، التي تأتي ضمن الاهتمام بالموروث الشعبي، والإسهام في إحياء هذه الرياضة الأصيلة، وتعزيز وجودها وممارستها لدى أبناء المحافظة.