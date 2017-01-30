الثمالي بطلاً لماراثون بارق

محايل ـ الرياضية | Monday, 30 January 2017 - 00:00 am

توج يحيى بن عبدالرحمن آل حموض محافظ بارق المتسابق سعيد عباد الثمالي بطلاً لسباق الماراثون الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان بارق الشتوي الأول. وجاء علي سعيد الشهراني في المركز الثاني، وراشد معدي القحطاني في المركز الثالث، وعلي محمد السحاري في المركز الرابع، ومحمد علي شينان عسيري في المركز الرابع. يذكر أن سباق الماراثون الذي شهد مشاركة أكثر من 70 متسابقاً انطلق من سوق جمعة أثرب بعد صلاة العصر مباشرة وانتهى عند مصلى العيد في ساحل بمسافة خمسة كيلو مترات، وقطع الأول سعيد عباد المسافة في وقت زمني وجيز تم تقديره بـ 12 دقيقة و40 ثانية.