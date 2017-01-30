السويلم نائباً لرئيس اتحاد الجوية

الرياض ـ الرياضية | Monday, 30 January 2017 - 00:00 am

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الجوية اجتماعاً أمس برئاسة الأمير تركي بن مقرن رئيس الاتحاد وحضور الأعضاء أحمد عبدالقادر جزار ممثل شركة بوينج العالمية في السعودية، ومحمد بن حسن المسحل عضو مجلس إدارة مجموعة المسحل التجارية، وفيصل القريشي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للملاحة الجوية، والدكتور مبارك السويلم رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرياضات الجوية.

وقرر المجلس خلال الاجتماع تعيين الدكتور السويلم نائباً للرئيس واعتماد لوائح لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف ولوائح المسابقات بحيث يتم العمل بها اعتباراً من 15 فبراير 2017م، كما شكل المجلس فريق عمل للتسويق والاستثمار في الاتحاد برئاسة محمد المسحل وعضوية فيصل القريشي، كما استعرض المجلس الاستعدادات القائمة لاستضافة الدورة العربية الأولى للرياضات الجوية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والاتحاد العربي للرياضات الجوية، وبرنامج مشاركات المنتخبات السعودية في هذه الدورة.