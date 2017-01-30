القادسية يعتلي صدارة كأس فيصل

الرياض ـ أحمد الخلف | Monday, 30 January 2017 - 00:00 am

اعتلى الفريق الأولمبي لكرة القدم صدارة كأس دوري الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عاماً، عقب تخطيه مضيفه الفتح بهدف دون رد أمس في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي الفتح ضمن الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وسجل هدف القادسية الوحيد في المباراة عماد فدعق في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

ورفع بذلك الفريق القدساوي رصيده إلى 23 نقطة، فيما تجمد رصيد الفتح عند 15 نقطة في المركز الخامس.

وفي المدينة المنورة على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، كسب أحد ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، ليرفع أحد رصيده إلى 16 نقطة، ويتقدم للمركز الثامن، فيما ظل التعاون على نقاطه السبعة في المركز الـ13 قبل الأخير.

وعلى ملعب نادي الخليج انتهت مباراة الخليج والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين، سجل للخليج محمد الحليلي، ومالك درويش، وسجل للاتحاد حسين حلواني، عمر عاصم، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة محتلاً المركز التاسع، ورفع الخليج رصيده إلى 12 نقطة بالمركز العاشر.

وعلى الملعب الرديف بمدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة فريقي الفيصلي والجيل، ليرفع الجيل رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ11، وبذات النتيجة خلصت مباراة فريقي الوحدة والشباب (1ـ1)، والتي احتضنها ملعب نادي الوحدة بمكة المكرمة، ليرتقي الشباب إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، ورفع الوحدة رصيده إلى 8 نقاط في المركز ا لـ12.

يذكر أن مواجهات الجولة الثالثة عشرة، ستلعب الخميس المقبل.