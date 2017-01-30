مونبلييه يستبعد مدربه هانتز

باريس - أ ف ب | Monday, 30 January 2017 - 18:35 pm

اعلن نادي مونبلييه الذي يحتل المركز الخامس عشر في الدوري الفرنسي لكرة القدم الإثنين، استبعاد مدربه فريديريك هانتز مع "ايقافه عن العمل موقتا" وذلك بعد خلاف لأسابيع بينه وبين الرئيس لويس نيكولان.





واوضح النادي في بيان انه "اتخذ هذا الاجراء بسبب خطورة وضعية النادي على المستوى الرياضي ونتائجه المتوقعة. هذه الخطورة تفرض تفكيرا عاجلا من اجل الحفاظ على اللاعبين".





وأضاف انه طلب من جان لوي غاسيه وغيسلان برانتان :"القيام بتحليل للوضعية الرياضية من اجل تحديد الحل وبعجالة".





وعمل غاسيه فترة طويلة مساعدا للوران بلان في بوردو والمنتخب الفرنسي وباريس سان جرمان. وفي مسيرته كلاعب، دافع سابقا عن الوان مونبلييه قبل الانضمام الى ادارته الفنية.





كما لعب برانتان في صفوف مونبلييه ودرب باستيا من نوفمبر 2014 الى يناير 2016.





وفشل مونبلييه في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، وتلقى خسارة مذلة امام مرسيليا 1-5 الجمعة.





كما خرج من مسابقة كأس فرنسا بخسارة قاسية ايضا امام ليون صفر-5 مطلع السنة.





ولم يتوقف رئيس مونبلييه نيكولان منذ اسابيع قليلة وعلنا عن انتقاد فريديريك هانتز الذي يشغل المنصب منذ يناير 2016 عندما خلف رولان كوربيس وثنائيا مؤقتا.





وصرح الرئيس المشاكس عقب الهزيمة المذلة امام ليون :"أتساءل عن التدريب، ليست لدينا الامكانات لاقالته (هانتز) ولكن يتعين عليه القيام بعمله".





ورد هانتز :"لقد تأثرت، ذلك يشكل قطيعة" مؤكدا التزامه الهدوء والعقد الذي يربطه بالنادي.





وظهر الهدوء في تصريحات نائب رئيس النادي، نجله لوران حيث قال :"المدرب مرتبط معنا بعقد (حتى يونيو 2018)، لم أقل ابدا ان فريديريك هانتز لن يكون ابدا مدربا لمونبلييه غداً او بعد غد، انه المدرب لعام ونصف عام آخر".