التهابات تحرم العابد من تدريبات الهلال

الرياض ــ الرياضية | Monday, 30 January 2017 - 19:07 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عصر اليوم الاثنين تدريباته استعدادًا لمواجهة ضيفه "القادسية مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة 17 من بطولة دوري جميل السعودي للمحترفين .



واشتمل مران اليوم على الجوانب اللياقية والفنية حيث أجرى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء "الاتفاق" تدريبات استرجاعية فيما أدى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركّز على الجوانب الفنية .



وطبّق المدير الفني للفريق الأرجنتيني "رامون دياز" عدد من التدريبات اللياقية المنوّعة باستخدام الكرة ، قبل أن يفرض مناورة على كامل مساحة الملعب أمام الفريق الأولمبي ، وينتظر أن يؤدي الفريق مرانًا مغلقًا عصر غد الثلاثاء على الملعب الرئيس بمقر النادي.



ولم يشارك في مران اليوم اللاعب "نواف العابد" بسبب تعرّضه لإلتهاب في العضلة الخلفية، حيث تواجد في عيادة "بوبا" بمقر النادي.