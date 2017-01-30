الباطن يتنازل عن حمودي للأهلي المصري

حفر الباطن- الرياضية | Monday, 30 January 2017 - 19:20 pm

أصدرت إدارة الباطن بياناً وضحت به موقفها في قضية المحترف المصري أحمد حمودي أكدت به حفظها لحقوق النادي المادية و المعنوية، حيث تنازلت لإدارة النادي الاهلي المصري عن المدة المتبقية من عقده مع الباطن.



من جهة أخرى وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم على تقديم موعد مباراة فريقي الباطن والاتفاق، والتي ستقام يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ17 من دوري جميل السعودي للمحترفين، من الساعة 6،30 مساءً إلى الساعة 3،30 عصراً، وذلك بعد موافقة نادي الباطن على طلب الاتفاق الذي نقدم به رسمياً لتقديم المباراة.