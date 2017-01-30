كلوب لا يزال ينتظر عودة ماني

لندن - رويترز | Monday, 30 January 2017 - 20:21 pm

لا يزال ليفربول يأمل في مشاركة الجناح السنغالي ساديو ماني أمام تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غداً الثلاثاء رغم تأخير في عودته من كأس الأمم الأفريقية.



ويعود ماني إلى ملعب أنفيلد بعد خروج السنغال من دور الثمانية في كأس الأمم عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام الكاميرون في دور الثمانية يوم السبت.



ويتوق ليفربول للتعافي من ثلاث هزائم متتالية على ملعبه في كل المسابقات ويتطلع كلوب لاستعادة ماني - الذي سجل تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم - في أقرب وقت ممكن.



وغاب اللاعب البالغ عمره 24 عاما عن اخر سبع مباريات لليفربول بينما كان مع منتخب بلاده وفاز فريقه في غيابه مرة واحدة.



وقال كلوب في مؤتمر صحفي "إنه في طريق العودة وهو أمر جيد.. كنا نعتقد أنه من الممكن أن يعود بالأمس.. كانت هناك طائرة في انتظاره لكن لم يسمح له بركوبها".



وأضاف "نحتاج للانتظار، الآن كل الأمور تسير على نحو جيد وسيكون هنا في وقت ما الليلة".



وتابع "بعدها سنرى، تحدثت معه وكل الأمور جيدة لكن يجب علينا اتخاذ قرار صباح الغد".



"وجوده في الفريق يجعل الوضع أسهل، هذا مؤكد إنه خيار بالنسبة لنا في مباراة تشيلسي لكن على الأقل سيكون موجوداً أمام هال سيتي".



"عندما يعود أحتاج للنظر في عينيه لأرى ما يمكن فعله".



ويحتل ليفربول المركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف تشيلسي بعد نتائج سيئة في يناير كانون الثاني حيث حقق فوزاً وحيدا في ثماني مباريات بكل المسابقات.



وخسر ليفربول ثلاث مباريات متتالية على ملعبه - أمام سوانزي سيتي في الدوري وساوثامبتون في قبل نهائي كأس رابطة الأندية وولفرهامبتون واندرارز المنتمي للدرجة الثانية في كأس الاتحاد الانجليزي.



ويعرف كلوب أن على فريقه تجاوز هذه الفترة سريعا وحث لاعبيه على التحلي بروح إيجابية.



وقال المدرب الالماني "خسارة ثلاث مباريات على ملعبنا يبدو أقل من المتوسط، لكن الهزيمة في ثلاث مسابقات أفضل من خسارة ثلاث مباريات في بطولة واحدة".



وأضاف "من المهم للغاية البناء على الأشياء الجيدة، يجب علينا أن نحاول بشتى الطرق الحصول على هذه النقاط الثلاث، لا يمكننا التحكم في مباريات تشيلسي الأخرى، إنه تحد مثير بالنسبة لنا".



ويسعى ليفربول لثاني فوز على تشيلسي هذا الموسم بعد انتصاره 2-1 باستاد ستامفورد بريدج، ويأمل كلوب أن يعود لاعب الوسط آدم لالانا الذي غاب عن لقاء ولفرهامبتون بسبب إصابته بقطع.