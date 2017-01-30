سييرا يطالب اللاعبين بنقاط الأهلي

جدة - الرياضية | Monday, 30 January 2017 - 20:42 pm

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عصر اليوم الاثنين تدريباته استعداداً لملاقاة الأهلي ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين يوم أمس الأحد.





وانطلق المران بالاجتماع الفني الذي عقده التشيلي لويس سييرا مدرب الفريق باللاعبين، مطالباً إياهم بالتركيز في المباراة المقبلة لتحقيق النتيجية الإيجابية في المواجهة.



وشهدت تدريبات الفريق الاتحادي مشاركة المدافع بدر النخلي والحارس عساف القرني بعد اكتمال جاهزيتهما وفراغهما من البرنامج التأهيلي.