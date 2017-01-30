غياب عتين يضع مدرب الاتفاق في مأزق أمام الباطن

الدمام - الرياضية | Monday, 30 January 2017 - 21:41 pm

يغادر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى محافظة حفر الباطن ظهر غدٍ الثلاثاء استعداداً لمواجهة نظيره الباطن في الجولة الـ 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين، حيث سيؤدي الفريق تدريباته على ملعب الأخير الذي سيحتضن المباراة.



من جهة ثانية وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على تقديم موعد المباراة حيث تقرر أن تلعب الخميس عند الساعة 3:35 عصراً بدلاً عن موعدها المقرر سابقاً عند الساعة 6:20 مساء ذات اليوم، وذلك لظروف الطيران.



وعلى الصعيد الميداني أدى الفريق تدريباته اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد، حيث تنوعت حصص التدريب ما بين اللياقية والتكتيكية، والتي ركز من خلالها الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق على الخيارات البديلة للاعب الوسط يحيى عتين، الذي سيغيب عن المواجهة لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء، إذ منح الفرصة في تدريباته التكتيكية لأكثر من لاعب أبرزهم عبدالعزيز الناشي وحسن الحبيب وأسامة الخلف لتغطية مركزه.