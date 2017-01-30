كونتي عازم على زيادة معاناة ليفربول في الدوري الإنجليزي

لندن - رويترز | Monday, 30 January 2017 - 21:56 pm

يأمل أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي أن يحطم ثقة ليفربول المهتزة بإلحاق رابع هزيمة على التوالي على أرضه عندما يحل متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضيفاً بملعب أنفيلد غداً الثلاثاء.



وخسر ليفربول ثلاث مباريات على ملعبه في أسبوع واحد ليودع بطولتي الكأس المحليتين ويتراجع للمركز الرابع في ترتيب الدوري بفارق عشر نقاط وراء تشيلسي.



وأبلغ كونتي الصحفيين اليوم الإثنين "أعتقد أنه بعد هذه المباراة.. وهناك 15 مباراة أخرى.. بالطبع قد تكون صدمة ذهنية أخرى بالنسبة لهم".



وأضاف "لكني أكرر أن هناك 15 مباراة بعد ذلك قبل نهاية الموسم، ولهذا فإن النتيجة مهمة لكنها لن تحسم اللقب لصالح أي من الفريقين".



كما شدد كونتي على أهمية المباراتين المقبلتين أمام ليفربول وأرسنال صاحب المركز الثاني لكنه حث لاعبيه على ألا يسمحوا للنتيجة بتحديد موسمهم.



وتابع المدرب الإيطالي "هذا الأسبوع سنواجه منافسين كبيرين، يجب أن نتحلى بأقصى درجات اليقظة، ليفربول فريق جيد حقاً ... بعدها نعرف أن علينا خوض 14 مباراة قبل الفوز باللقب".



وأجاد تشيلسي - الذي يبتعد بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه - اللعب بطريقة 3-4-3 وأكد كونتي أنه لن يغير خططه لمباغتة منافسيه.



وقال "هناك فرق تواصل الإعتماد على طريقة اللعب نفسها.. عادة عندما تغير طريقة لعبك كثيراً فإنك تفقد هويتك".



وأضاف "من الأفضل بالنسبة لمنافسك أن يعرف طريقة لعبك.. لكن عندما تعمل على طريقة لعب واحدة يكون أمامك متسع من الوقت لتحسينها والوصول إلى حلول مختلفة لتطويرها".