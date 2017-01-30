وليد عبدالله يظهر في تدريبات الشباب

الرياض - الرياضية | Monday, 30 January 2017 - 22:08 pm

تقدم حارس فريق الشباب الأول لكرة القدم وليد عبدالله زملائه اللاعبين في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق الشبابي عصر اليوم الإثنين، وذلك استعدادً لمواجهة التعاون يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري جميل السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى مشاركة الثلاثي المنظم حديثاً للفريق خالد الكعبي ومحمد القرني وفهد غازي.



وعلى الصعيد الميداني ركز سامي الجابر المدير الفني للفريق على اخضاع اللاعبين إلى تطبيق النهج الفني والتكتيكي للقاء، وذلك بعد أن أدوا بعض تمارين الإحماء والتسخين ولياقية خفيفة بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة.



فيما اعتمد الجابر من خلال المناورة التي أجراها على كامل الملعب القائمة الأساسية للاعبين الذين سيشاركون في المباراة، ليختتم الجابر تدريباته بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.