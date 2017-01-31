مبيعات الزيتون

سكاكا ـ الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 00:00 am

كشف المدير التنفيذي لمهرجان الزيتون بالجوف حسين بن علي الخليفة، أن عدد زوار المهرجان خلال الأيام الأربعة الأولى وصل إلى 32 ألف زائر فيما بلغ حجم المبيعات 3,5 مليون ريال.

وبين الخليفة أن مهرجان الزيتون منذ أن فتح أبوابه الأربعاء الماضي شهد إقبالاً كبيراً من الزوار بشكل لافت من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، مشيراً إلى أن مهرجان الزيتون يعد فريداً من نوعه بالخليج، حيث يضم أكبر سوق خليجياً لزيت الزيتون الذي يعرض مايفوق عن 200 ألف لتر من زيت الجوف، الذي حجز اسمه على الخارطة العالمية وأصبح مطلباً للآف من المستهلكين الذين يحرصون على زيارة المهرجان والتسوق منه.