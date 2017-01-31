90 % نسبة إشغال الفنادق بجازان

جازان ـ الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 00:20 am

سجل قطاع الإيواء السياحي بمنطقة جازان خلال إجازة منتصف العام الحالية أعلى معدلات الإشغال على مدى عام، حيث تجاوز معدل الإشغال بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة نسبة الـ 90%.

وأوضح المهندس رستم بن مقبول الكبيسي مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان، أن نسبة الإيواء السياحي في الفنادق والوحدات السكنية بالمنطقة بلغت90%، فيما بلغت معدلات إشغال المنتجعات والقرى السياحية 80 %. وبين المهندس الكبيسي أن فرع الهيئة سيكثف أعماله الرقابية خلال الإجازة على قطاع الإيواء السياحي، عبر تنفيذ خطة الجولات الرقابية للمفتشين، التي تهدف إلى الرقابة على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى خدمة للزوار الذين تستقبلهم منطقة جازان.