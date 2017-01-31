مشاركة متنوعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

سلطان العتيبي | Tuesday, 31 January 2017 - 00:00 am

أكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استعداداتها للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31).

وتتضمن مشاركة الهيئة معرضاً للتعريف بالرئاسة، يحوي إصداراتها التوجيهية والإعلامية، ومواد متنوعة ما بين نشرات وكتيبات وأقراص ممغنطة تتناول موضوعات في جوانب العقيدة، وتعزيز السلوك والقيم الحميدة، إضافة إلى احتوائه على لوحات تعريفية بالرئاسة توضح جوانب التطوير من دورات واستخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتأتـي مشــاركة الرئاسـة بتوجيه ودعــم من الشــيخ الدكتور عبدالرحمـــن السند، الرئيس العام، للقيام بدورها وفق صلاحياتها واختصاصاتها النوعية، ولإبراز ما وصلت إليه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تطور في ظل القيادة الرشيدة .