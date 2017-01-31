مصر ضيف شرف

سلطان العتيبي | Tuesday, 31 January 2017 - 00:00 am

تحل مصر هذا العام، ضيف شـــرف الجنادرية 31، وســــيحظى زوار المهرجان بالتعرف عن قرب على الثقافة المصرية في الجنادرية، ويرجع تاريخ الأدب في مصر منذ عصر الأسر المصرية المبكرة في أواخر الألفية الرابعة قبل الميلاد. واستخدمت الكتابة الهيروغليفيـــة المصريــة مجموعـــة من الصـــور الفنية الصغيرة لأشـــياء من الطبيعة، استخدمت الهيراطيقية فــي كتابـــة النصوص الدينية. وبحلول الألفية الأولى قبل الميلاد، أصبحت الهيراطيقية اللغة التي يغلب استخدامها في كتابة النصوص، وساهمت الحضارات المتعاقبة على مصر في منحها رصيداً حضارياً متميزاً من أنماط الفكر والآداب والفنون.