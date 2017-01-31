عرس للعلماء والمثقفين

عرعر ـ واس | Tuesday, 31 January 2017 - 00:00 am

وصف الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة الحدود الشمالية، المهرجان الوطني الـ31 للتراث والثقافة، الذي ينظمه الحرس الوطني، ويشرفه برعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، بأنه عرس كبير يلتقي فيه عدد كبير من المثقفين والعلماء والمفكرين والأدباء، من أبناء هذا الوطن والمقيمين على ترابه، وضيوف المهرجان القادمين من دول العالم للمشاركة في المهرجان وحضور فعالياته.

وعد أمير منطقة الحدود الشمالية المهرجان تظاهرة ثقافية حضارية، تذكر بالماضي المجيد والحاضر المشرف، مشيراً إلى أن المهرجان الوطني للتراث والثقافة طيلة الـ(30) عاماً الماضية، استطــاع أن يحافظ على موروثنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

وأكد في هذا الصدد، أن تشريف خـادم الحرميـن الشريفـين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لرعاية انطلاقة فعاليات المهرجان، يجسد اهتمام القـيادة الحكيمة ورعايتها المستمرة لهذا المهرجان، مثنياً على ما يوليه الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني، رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة من اهتمام ورعاية، كانت ولاتزال تقف وراء تطور ونجاح فعاليات المهرجان خلال دوراته الماضية.