مواعيد الزيارات

سلطان العتيبي | Tuesday, 31 January 2017 - 00:00 am

ستفتح قرية الجنادرية أبوابها لزوارها ومرتاديها، اعتباراً من بعد غد الخميس، حتى الأحد للرجال، وستُفتح الأبواب من الرابعة عصراً حتى الـ12 من منتصف الليل.

وسيكون موعد زيارات طلاب المدارس من الخامس من جمادى الأولى، حتى الثاني عشر من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.

وسيكون بمقدور المدارس التنسيق مع منظمي المهرجان، فيما سيشهد التاسع من جمادى الأولى، أول أيام زيارات العوائل للمهرجان حتى اليوم الأخير الـ20 من الشهر نفسه في نفس التوقيت.