الغذاء والدواء تجهز الجناح

سلطان العتيبي | Tuesday, 31 January 2017 - 00:00 am

تشارك "الغذاء والدواء"، للمرة السادسة في مهرجان الجنادرية، لاطلاع الزائرين على الدور الذي تؤديه لضمان سلامة الغذاء، ومأمونية وفاعلية الدواء، وكفاءة الأجهزة والمنتجات الطبية.

واطلع الدكتور هشام الجضعي، الرئيس التنفيذي مؤخراً، على تجهيزات الجناح وما تحتويه أركانه الأربعة، التي تقدم شرحاً مختصراً عن طريقة عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ويجد الزائر في الركن الأول معلومات تعريفية عن الهيئة، وطرق التواصل معها عبر التطبيقات المختلفة على الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد، فضلاً عن حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي.