شالكه يرفض عرض تشيلسي الإنجليزي لضم البوسني كولاسيناك

جلسنكيرشن - د ب أ | Tuesday, 31 January 2017 - 14:25 pm

رفض نادي شالكه الألماني لكرة القدم العرض المقدم من تشيلسي الإنجليزي لضم المدافع البوسني سياد كولاسيناك.





والجدير بالذكر أن كولاسيناك ، الذي ارتبط اسمه أيضا بفريق يوفنتوس الإيطالي ، سينتهي عقده مع شالكه في الصيف المقبل ولم يجر الاتفاق حتى الآن حول تجديد العقد.





وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن تشيلسي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب البالغ من العمر (23 عاما) ، لكن كريستيان هايدل مدير الكرة بنادي شالكه صرح لصحيفة "بيلد" قائلا :"نعم كان هناك عرض ، ولكنه قوبل بالرفض على الفور".





وكان كولاسيناك قد أبدى في وقت سابق رغبة في البقاء مع شالكه بعد انتهاء عقده الحالي ، لكنه صرح في نوفمبر الماضي بأنه لا يستبعد أي شيء حول مستقبله ، حسب ما ذكرته شبكة "إي.إس.بي.إن" اليوم الثلاثاء.