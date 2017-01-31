الفتح يتعاقد مع مدافع الاتحاد الجلفان

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 14:19 pm

وقعت إدارة نادي الفتح اليوم الثلاثاء عقداً احترافياً مع تركي الجلفان مدافع نادي الاتحاد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.





على صعيد متصل أعلنت لجنة الاحتراف وصول شهادة اللاعب التونسي عبدالقادر الوسلاتي بعد ساعات من إعلان نادي الفتح تعاقده مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.



ويسعى الفتح للابتعاد عن مراكز الخطر في دوري جميل حيث يحتل الفريق المركز الاخير بـ 11 نقطة وتنتظره مواجهة مهمة ف في الجولة المقبلة أمام الرائد .