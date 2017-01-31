كارانكا غاضب بسبب التعاقدات في ميدلسبره

لندن - رويترز | Tuesday, 31 January 2017 - 14:31 pm

انتقد ايتور كارانكا مدرب ميدلسبره المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضعف نشاط فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية وقال إنه الآن‭ ‬يتأخر عن الفرق التي تنافسه على محاولة النجاة من الهبوط.





ويستضيف ميدلسبره الذي يبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط منافسه وست بروميتش البيون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في محاولة لوضع حد لعدم انتصاره في الدوري منذ منتصف ديسمبر كانون الأول.





وتعاقد النادي مع رودي جستيد من استون فيلا المنافس في الدرجة الثانية وباتريك بامفورد من تشيلسي لكن ثنائي الهجوم لم يلعبا كثيرا هذا الموسم.





وقال المدرب الإسباني لوسائل إعلام بريطانية :"نحن بحاجة للتحسن والنادي كان يعلم قبل شهر ونصف اللاعبين الذين أردت ضمهم ، دائماً في فترة الإنتقالات أحاول تحسين التشكيلة، في الوقت الحالي لم نفعل ذلك، سنشعر بخيبة أمل إذا لم نتعاقد مع لاعبين اخرين لكني فعلت كل في ما وسعي".





وأضاف :"الفرق التي في موقفنا تتعاقد مع لاعبين مقابل 14 مليون جنيه استرليني (17.5 مليون دولار) ونحن نتعاقد مع لاعبين لم يلعبوا كثيرا في الدرجة الثانية".





وأشار كارانكا إلى أنه من غير الواقعي أن يتحمل بامفورد الذي لعب ست مباريات كبديل بينما كان في بيرنلي على سبيل الإعارة قبل الانضمام إلى ميدلسبره عبء التسجيل.





وقال :"لو كنا نتوقع أن باتريك سيصل ويحرز خمسة أهداف على الفور فنحن نرتكب خطأ كبيرا لأنه ليس جاهزاً".





وأضاف المدرب الذي انتقد الجماهير هذا الشهر بسبب الأجواء "السيئة" في مواجهة وست هام يونايتد :"لا أعلم لماذا لم نتعاقد مع اللاعبين الذين رغبنا فيهم، هذا ليس عملي، أنا مدرب".