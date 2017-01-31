لاس بالماس يعلن ضم خيسي رودريجيز من باريس سان جيرمان

مدريد - د ب أ | Tuesday, 31 January 2017 - 14:47 pm

أعلن نادي لاس بالماس الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الإسباني خيسي رودريجيز على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأوضح النادي الإسباني بموقعه على الإنترنت أن لاعب ريال مدريد السابق البالغ من العمر 23 عاما ، سينضم إلى صفوفه حتى 30 يونيو المقبل.





وجاءت عودة رودريجيز إلى الدوري الإسباني بعد ستة أشهر فقط من انضمامه إلى سان جيرمان قادما من ريال مدريد في صفقة قيمتها 25 مليون يورو.





وذكر لاس بالماس في بيان :"رغبة اللاعب في ارتداء قميص فريقنا كانت حاسمة في توصلنا إلى الاتفاق مع سان جيرمان".