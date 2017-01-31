المصرية تكيل المديح لنجم الاتحاد

القاهرة ـ السيد خطاب | Tuesday, 31 January 2017 - 15:23 pm

تغنت الصحافة المصرية الصادرة أمس الإثنين بنجم فريق اتحاد جدة السعودي محمود عبد المنعم كهربا، والذي قاد منتخب مصر للفوز على نظيره المغربي بإحرازه هدفاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة للمباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأول الأحد في الدور ربع النهائي لبطولة أمّم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا بالجابون، والتأهل لنصف النهائي لملاقاة منتخب بوركينا فاسو غدا الأربعاء.

وقالت جريدة الأهرام اليومية: "الفراعنة يصطادون أسود الأطلسي، ويحققون التأهل للدور نصف النهائي.. كهربا يقود الفراعنة لاستعادة الأمجاد الإفريقية ويوقف العقدة المغربية بالهدف التاريخي".

بينما قالت جريدة الأخبار اليومية تعليقاً على الفوز: "كهربا " كهرب" أسود الأطلسي".. مضيفة: "منتخبنا يهزم المغرب، ويفك العقدة المغربية ويصل للمربع الذهبي.. مصر تفك العقدة التي استمرت أكثر من ٣٠ عاماً بهدف المتألق محمود عبد المنعم كهربا".

أما جريدة الأهرام المسائي فكانت أكثر الصحف المصرية التي قامت بعمل تغطية موسعة للحدث نظراً لوجود الوقت الكافي قبل الطباعة، عكس الصحف الصباحية التي تقوم بالطباعة في وقت مبكّر .. وقد أفردت الأهرام المسائي عدداً كبيراً من الصفحات لتغطية المباراة.. وقالت في إحدى صفحاتها: "كهربناهم" .. "كهربا يسجل أغلى الأهداف ويصعد بالفراعنة من ثقب إبرة بنصف النهائي".

وقالت في موضوع آخر: "الضربة القاضية.. الفراعنة يحقق الفوز الثاني له على أسود الأطلسي في أمّم إفريقيا بهدف قاتل".

وقال موقع صحيفة اليوم السابع: "مصر تطيح بالمغرب وتصعد لنصف نهائي أمم إفريقيا بصعوبة كهربا".