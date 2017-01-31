تحكيم أجنبي لديربي جدة والهلال والقادسية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 15:05 pm

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباريات الجولة 17 من دوري جميل للمحترفين .



واسندت اللجنة إدارة مباراة الفتح والرائد التي ستقام الأربعاء المقبل للحكم حسين أبو شاهين ويعاونه كل من فهد العمري بليغ رمضان ومحمد الهويش حكماً رابعاً ، فيما سيدير مباراة التعاون والشباب الحكم سلطان الحربي بمساعدة كل من عبدالعزيز الأسمري وهشام الرفاعي وصالح الهذلول حكماً رابعاً .



وسيدير مباراة الباطن والاتفاق المحدد لها الخميس المقبل الحكم تركي الخضير بمساعدة كل من خلف زيد وعبدالرحيم الشمري ومشاري المشاري حكماً رابعاً فيما سيدير مباراة الهلال والقادسية طاقم تحكيم أجنبي لم يحدد بعد إضافة الى خالد صلوي حكماً رابعاً .



واسندت اللجنة إدارة مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي والمقررة يوم الجمعة المقبل لطاقم تحكيم أجنبي إضافة الى رائد الزهراني حكماً رابعاً ، وسيدير الحكم عبدالرحمن السلطان ومساعديه ياسر السلطان وماجد الناصر والحكم الرابع عبدالرحمن الكعبي مباراة الوحدة والفيصلي المحدد لها السبت المقبل ، فيما سيدير الطاقم المكون من خالد الطريس وعبدالله الشلوي وفيصل القحطاني والحكم الرابع حسين الستري آخر مباريات الجولة بين الخليج والنصر .