هال سيتي يفتقد جهود ديفيز لشهرين ويقترب من استعارة رانوكيا

لندن - د ب أ | Tuesday, 31 January 2017 - 16:02 pm

أكد نادي هال سيتي الإنجليزي اليوم الإثنين أن مدافعه كورتيس ديفيز سيغيب عن الملاعب لنحو ثمانية أسابيع بسبب الإصابة في اوتار الساق.





وتعرض ديفيز للإصابة بعد مرور ثماني دقائق فقط من المباراة أمام فولهام أمس الأحد في كأس الاتحاد الإنجليزي.





وانضم ديفيز إلى هال سيتي في 2013 قادما من برمنجهام مقابل مليونين و250 ألف جنيه استرليني وشارك مع الفريق في 139 مباراة منذ ذلك الحين.





من ناحية أخرى، توصل هال سيتي لاتفاق مع انتر ميلان الإيطالي لاستعارة اندريا رانوكيا حتى نهاية الموسم.