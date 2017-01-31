عبدالله بن مساعد يستقبل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 15:57 pm

التقى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الثلاثاء رئيس "جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية" وقائد المنتخب السعودي السابق ماجد عبدالله وأعضاء الجمعية.



وأشاد الأمير عبدالله بن مساعد خلال اللقاء الذي جرى بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالجمعية وما تحمله من أهداف نبيلة، مؤكدًا دعم الهيئة لمشاريعها وبرامجها وتسخير إمكاناتها لتسهيل كافة الإجراءات لتمكينها من عملها وتحقيق أهدافها، لافتًا سموه إلى أنه سعيد بوجود مثل هذه الجمعية وما تقدمه من عمل لخدمة الرياضيين.



وتسعى جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية إلى تقديم خدمات ذات فائدة ملموسة للاعبي كرة القدم وأسرهم، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب المستفيدين من الجمعية وإنشاء مشاريع صغيرة ليتمكنوا من ممارسة العمل الحر الذي يحقق لهم الاستقرار وفرصة عمل مناسبة.



حضر اللقاء عبداللطيف الهريش وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة .