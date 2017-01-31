الفرنسي "ندياي" يخلف الحمداوي في التعاون

بريدة - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 19:38 pm

أنهت إدارة نادي التعاون اليوم الثلاثاء إجراءات التوقيع رسمياً مع اللاعب الفرنسي "الحسن ندياي" لاعب نادي لافال الفرنسي لمدة 6 أشهر بنظام الإعارة مع أحقية شراء العقد لمدة 3 مواسم، وذلك بدعم من قبل عضو الشرف تركي آل الشيخ من خلال مكالمة هاتفية بعبدالعزيز الحميد عضو المجلس التنفيذي الذي قدم شكره وتقديره لتركي آل الشيخ على مواصلة دعمة السخي، وجاء التعاقد مع اللاعب الذي سيحل بديلاً للمغربي منير الحمداوي بناء على توصية الروماني جالكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.



من جهته قدم محمد القاسم رئيس مجلس إدارة النادي أسمى آيات الشكر والتقدير لتركي آل الشيخ على دعمه ووقفاته المشهودة مع التعاون، متمنياً للاعب التوفيق مع بقية زملائه بتحقيق نتائج تسعد جميع التعاونيين.



يذكر أن مراسم التوقيع تمت بمدينة دبي الإماراتية بحضور فيصل أباالخيل نائب رئيس النادي و عبدالله الفوزان مدير الإحتراف بالنادي.