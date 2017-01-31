إصابة ريبري تثير شكوكاً حول لحاقه بمواجهة أرسنال

ميونيخ - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 21:07 pm

يسابق فرانك ريبيري، جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الزمن ليكون جاهزاً للعب مع فريقه أمام أرسنال الإنجليزي في دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد إصابته في تدريبات فريقه اليوم الثلاثاء.



وتعرض ريبيري (33 عاما) لشد في عضلة الفخذ، ويواجه الغياب لمدة اسبوعين وفقاً لما ذكره النادي.



ويلتقي بايرن مع أرسنال في مباراة الذهاب بميونيخ يوم 15 فبراير، فيما تقام مباراة العودة في لندن يوم 7 مارس.



وتأكد غياب ريبيري عن مباريات فريقه في الدوري المحلي أمام شالكه وإنجولشتاد، بجانب غيابه عن مباراة كأس ألمانيا أمام فولفسبورج.



وتدرب كينجسلي كومان وتشابي ألونسو وفيليب لام منفردين اليوم، فيما يتواصل غياب جيروم بواتينج عن الفريق.



فيما عاد الثنائي أرتورو فيدال وآرين روبين لتدريبات الفريق الجماعية بعد شفائهم من الإصابة.