برونو وشيعان يواصلان التأهيل

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 21:12 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عصر اليوم حصة تدريبية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود ( يرحمه الله ) بدأت باجتماع للمدرب تيوبراجا مع اللاعبين تلا ذلك تمارين لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب بسرعات مختلفة وبقياسات زمنية محددة مع تمارين بالحواجز قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين ضمت المجموعة الأولى المدافعين ولاعبي المحور، في حين ضمت المجموعة الثانية المهاجمين وصناع اللعب وطبقت كل مجموعة عدد من الجمل التكتيكية الدفاعية والهجومية واختتم التدريب بمناورة قصيرة.



هذا وقد بدأ المدافع برونو والحارس حسين شيعان برنامجهما التأهيلي بالملعب إلى جانب عبدالعزيز الجبرين.



وبعد نهاية التدريب التقى رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بمدرب الفريق تيو براجا ومعاونيه واللاعبين.