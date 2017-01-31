المقيرن يثمن دعم رئيس هيئة الرياضية لجمعية أصدقاء اللاعبين

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 21:17 pm

أوضح عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية أحمد المقيرن أن اللقاء مع الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لهيئة الرياضة كان لقاء مثمر.



وشدد المقيرن أن هذا الاستقبال ليس بغريب على رجل الرياضة الأول الذي أثنى على عمل الجمعية، وقال المقيرن:”سعدنا كمنسوبي وأعضاء مجلس إدارة للجمعية لقاء الأمير عبدالله بن مساعد، والذي أطلع على أهداف ورسالة الجمعية التي نود إيصالها للجميع”. وأضاف المقيرن:”هدفنا واضح وهو مساعدة اللاعبين المعتزلين وأسرهم، وتوفير كافة احتياجاتهم المطلوبة، وهذا أقل ما نقدمه لهم”.



وأكد عضو مجلس الإدارة أحمد المقيرن أن الجمعية ستواصل عملها لخدمة كافة اللاعبين الذين مثلوا المنتخب السعودي وكذلك الذين مثلوا كافة الأندية السعودية.



وثمن المقيرن دعم الأمير عبدالله بن مساعد للجمعية ووصف هذا الدعم بغير المستغرب من سمو رئيس هيئة الرياضة الذي أعلن دعمه ودعم الهيئة لمشاريع وبرامج الجمعية بالإضافة إلى تسخير إمكانيات الهيئة لتسهيل كافة الإجراءات لتتمكن الجمعية من تحقيق أهدافها.