العكايشي يعلن جاهزيته للأهلي في ديربي جدة

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 21:38 pm

أكدت الفحوصات الطبية والتشخيص الدقيق تعرض لاعب الاتحاد عمار الدحيم لقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وسيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع قبل إجراء العملية الجراحية وسيحتاج بعدها إلى٦ أشهر فترة تاهيلية.



على صعيد الميداني، تابع الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته تحضيراً لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .



وشهدت تدريبات الفريق الاتحادي مشاركة المحترف التونسي أحمد العكايشي، بعد فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية.