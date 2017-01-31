تدريبات الفتح تشهد مشاركة التونسي "الوسلاتي"

الأحساء - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 21:30 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لمواجهة غداً الأربعاء والتي يستضيف فيها فريق الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن مواجهات الجولة الـ17 من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.



وأجرى الفريق تدريباته الأخيرة لهذه المواجهة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الرئيسي بقيادة فتحي الجبال المدير الفني للفريق الذي بدأ الحصة التدريبية بتمارين الاحماء بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين أدى من خلاله اللاعبين العديد من التمارين للجمل التكتيكية الخاصة بالمواجهة.



وشهدت تدريبات الفريق مشاركة المحترف التونسي عبدالقادر الوسلاتي بعد وصوله مساء اليوم إلى محافظة الأحساء قادماً من جمهورية تونس، كما شهدت التدريبات أيضاً مشاركة المدافع تركي الجلفان الذي أعلنت الإدارة الفتحاوية عن تعاقدها معه ظهر اليوم بنظام الإعارة.



من جهة أخرى أعلنت اللجنة التنفيذية لأعضاء شرف النادي عن شرائها لتذاكر مدرجات الجماهير الفتحاوية المخصصة في الدرجة الثانية وتوزيعها مجاناً للجماهير الفتحاوية في لقاء الغد أمام الرائد .