إدارة الشباب تشكل لجنة للتحقيق مع محمد العويس

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 21:58 pm

شكلت إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني لجنة للتحقيق مع الحارس محمد العويس، وما تضمنته من مخالفات جسيمة للنظام الأساسي في اتحاد القدم السعودي ولوائح لجنة الاحتراف.



وجاء نص بيان نادي الشباب :"عطفاً على ملابسات تعاقد اللاعب محمد خليل إبراهيم العويس مع النادي الأهلي وماشابها من سلبيات حيث أنها احتوت على مخالفات جسيمة للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وأنتقالاتهم، وعقد اللاعب واللائحة الداخلية للنادي.



ولأجل الحفاظ على حقوق النادي الرياضية والأخلاقية والمعنوية والمادية قرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه في الجلسة الرابعة بتاريخ 1438/4/27 هـ بتشكيل لجنة للتحقيق مع اللاعب محمد خليل إبراهيم العويس، وكم من يتطلب الأمر التحقيق معه من داخل النادي للحفاظ على جميع حقوق النادي على أن تشكل اللجنة من فريق عمل قانوني وإداري وفني من التالية أسمائهم:



1- المحامي ماجد قاروب (الممثل القانوني للنادي).

2- مزيد السبيعي (أمين عام النادي).

3- محمد شطا (مدير عام كرة القدم).



وتعمل اللجنة المشكلة للتحقيق، على التوصل إلى كافة الحقائق التي تحفظ حقوق النادي ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من القانونيين والفنيين والخبراء استرشاداًبنص المادة 5/57 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، وبما يتفق مع القوانين واللوائح الرياضية والقوانين ذات العلاقة.



تعمل اللجنة على الانتهاء من أعمالها خلال مدة أسبوعين على أقصى تقدير، وترفع بنتائج التحقيقات والتوصيات إلى رئيس النادي، وتعامل جميع أعمال اللجنة ومحاضرها بسرية كاملة حفاظا على حقوق جميع الأطراف.