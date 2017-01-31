الفرنسي كارتيرون يصل إلى الرياض

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 22:02 pm

أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء وصول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأصفر.



ونشر الحساب الرسمي لنادي النصرعبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : وصل لمطار الملك خالد الدولي قادماً من دبي مساء اليوم المدرب باتريس كارتيرون المدرب الفني لفريق الأول لكرة القدم والجهاز المساعد له لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة".



وكانت إدارة النصر قد أتفقت مع كارتيرون بصورة نهائية ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر حتى نهاية الموسم خلفاً للمدرب المستقيل ماميتش زوران.



وسيقابل النصر الأسبوع المقبل الخليج ضمن الجولة الـ 17 من منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.