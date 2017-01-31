الرائد يعلن تعاقده مع لاعب الشباب بدر السليطين

الرياض - الرياضية | Tuesday, 31 January 2017 - 22:11 pm

أعلنت إدارة نادي الرائد اليوم الثلاثاء التعاقد مع لاعب نادي الشباب السابق بدر السليطين، لتمثيل صفوف الرائد لمدة موسمين ونصف كلاعب محترف، من جانبه عبر التويجري عن بالغ شكره وتقديره لإدارة نادي الشباب على التعامل المثالي والاحترافي أثناء سير المفاوضات مؤكدا في ذات الوقت أن السليطين يعد مكسباً كبيراً للنادي ليكون إضافة لعناصر الفريق الحالية.



ميدانيًا، وصلت بعثة فريق الرائد إلى مقر إقامتها في الأحساء تأهبا لملاقاة نظيره فريق الفتح مساء اليوم الإربعاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية لحساب الجولة السابعة عشر من دوري جميل.