اللواء يعسكر ويستعد للتصفيات بجملة صفقات

محمد الجارالله | Wednesday, 01 February 2017 - 00:23 am

دخل الفريق الكروي الاول بنادي اللواء معسكراً داخلياً في مدينة الرس يستمر لمدة سبعة أيام وذلك استعداداً للتصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الثانية . وتنوعت التمارين بين لياقية وتكتيكية بإشراف مدرب الفريق التونسي عماد الجندوبي وينتظر ان يخوض الفريق مباراة ودية يوم الخميس مع فريق التقدم لمعرفة مدى جاهزية اللاعبين خاصة المستقطبين مؤخراً حيث وقعت ادارة النادي مع قائد وسط فريق الطائي السابق نافل البقعاوي ومع لاعب فريق القلعة السابق علي الحازمي وكذلك اللاعب مشرف الراوي لاعب فريق جبة على سبيل الإعارة ولاعب فريق فيد عبدالمجيد سليمان على سبيل الإعارة ايضا.



من جهة أخرى قام رئيس النادي عبدالله الزبيد يرافقه أمين عام النادي بزيارة للاعب الفريق الاول عبدالله العواد الذي أجرى عملية الرباط الصليبي والتي تكللت بالنجاح وكان في استقبالهم والد اللاعب الذي شكر جميع منسوبي النادي على وقفتهم مع ابنه.