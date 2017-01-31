التعادل يفرض كلمته على موقعة ليفربول وتشيلسي

لندن - (د ب أ) | Wednesday, 01 February 2017 - 01:06 am

خيم التعادل 1 / 1 على المباراة التي جمعت ليفربول بضيفه تشيلسي اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله ديفيد لويز في الدقيقة 25 وتعادل جيورجينيو فاينالدوم لليفربول في الدقيقة 57.



ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة ليعزز صدارته لجدول الترتيب كما رفع ليفربول رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز واتفورد على أرسنال 2 / 1 ،وتعادل توتنهام مع سندرلاند سلبيا ،وميدلسبره مع ويست بروميتش 1 / 1 ،وفوز كريستال بالاس على بورنموث 2 / صفر، وبيرنلي على ليستر سيتي 1 / صفر ،وسوانزي على ساوثهامبتون 2 / 1.



وانتزع فريق واتفورد فوزا صعبا من مضيفه أرسنال 2 / 1.



وأنهى واتفورد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما يونس قابول وتروي ديين في الدقيقتين العاشرة و13 ، قبل أن يتمكن أرسنال من تقليص الفارق في الدقيقة 58 عن طريق أليكس إيوبي.



ورفع واتفورد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر ، وتوقف رصيد أرسنال عند 47 نقطة في المركز الثالث.



وخيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت توتنهام بمضيفه سندرلاند ليحصل كل منهما على نقطة.



ورفع توتنهام رصيده إلى 47 نقطة وقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف امام أرسنال ، فيما رفع سندرلاند رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وتعادل ميدلسبره مع ويست بروميتش 1 / 1.



وتقدم جيمس موريسون بهدف لويست بروميتش في الدقيقة السادس قبل أن يتعادل ألفارو نيجريدو لميدلسبره في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.



ورفع ميدلسبره رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع ويست بروميتش رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن.



وسجل سكوت دان وكريستيان بنتيكي هدفين في الدقيقتين 46 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة ليقودا فريقهما كريستال بالاس لفوز صعب على مضيفه بورنموث 2 / صفر.



ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن عشر ، فيما توقف رصيد بورنموث عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.



وفاز بيرنلي على ضيفه ليستر سيتي، حامل اللقب، 1 / صفر.



ويدين بيرنلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه سام فوكس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.



ورفع بيرنلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد ليستر سيتي عند21 نقطة في المركز السادس عشر.



وفاز سوانزي سيتي على ساوثهامبتون 2 / 1.



وسجل هدفي سوانزي ألفي ماوسون وجيلفي سيجوردسون في الدقيقتين 38 و70 ، فيما سجل هدف ساوثهامبتون شين لونج في الدقيقة 57.



ورفع سوانزي سيتي رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.